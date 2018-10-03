Президент России Владимир Путин предложил смягчить наказание по 282 статье Уголовного кодекса

Глава государства внёс в Госдуму законопроект, смягчающий статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершённые однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

За первичное нарушение президент предложил наказывать по Кодексу об административных правонарушениях: штрафом от десяти до двадцати тысяч рублей либо наказанием в виде ста часов обязательных работ, либо арестом на срок до пятнадцати суток.

Если преступление совершило юридическое лицо, то ему назначат штраф от пятидесяти до пятиста тысяч рублей (так как уголовной ответственности для юрлиц в России не существует).