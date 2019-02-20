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  3. Президент России поддержал идею губернатора Орловщины Андрея Клычкова и озвучил её в послании Федеральному собранию

Президент России поддержал идею губернатора Орловщины Андрея Клычкова и озвучил её в послании Федеральному собранию

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20.02.2019

Владимир Путин предложил запустить в России федеральную программу «Земский учитель» — по аналогии с существующей федеральной программой «Земский доктор».

"Единовременную выплату в размере одного миллиона рублей будут получать педагоги, которые... переезжают работать в села и малые города«,— заявил он сегодня в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

Инициативу о разработке проекта «Сельский учитель» выдвинул губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с Владимром Путиным в сентябре минувшего года. При этом Клычков отметил значительную роль, которую играют сельские школы в подготовке квалифицированных кадров для АПК.

Сейчас в системе общего образования Орловской области работают 5,4 тысяч педагогов. Ожидается, что на период до 2021 года дефицит кадров составит 197 человек в городе и 363 человека на селе.

Теги:ОрёлОрловская область

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