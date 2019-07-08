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Преступников, которые «охотились» за сбережениями пенсионеров, осудили в Орле

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08.07.2019

В состав группы входили трое женщин и один мужчина. Преступления происходили в феврале и марте 2018 года. Как установили следствие и суд, они проникали в квартиры пенсионерок в Железнодорожном районе Орла, под предлогами проверки счётчиков или проведения предвыборной агитации. Кто-то из участников отвлекал хозяйку, остальные искали и похищали чужие сбережения.

Группа совершила четыре такие кражи, похитив 94000 рублей, 40000 рублей, 130000 рублей и 405693 рубля 59 копеек. При совершении последнего преступления за ними наблюдали сотрудники МВД, после чего преступников задержали «с поличным».

Железнодорожный районный суд Орла приговорил четырёх подсудимых к различным срокам лишения свободы в колонии общего режима: двух — к пяти годам, остальных — к четырём и трём с половиной годам.

Защита обжаловала приговор в Орловском областном суде, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Теги:ОрёлОрловская область

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