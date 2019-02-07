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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал приговор районного суда Орла

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07.02.2019

6 февраля Железнодорожный районный суд приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в том, что он, достоверно зная о запрете Местной Религиозной Организации «Свидетели Иеговы — Орёл», продолжал руководить ей.

Песков, комментируя это событие, отметил, что знание или незнание осуждённого о нарушении им закона, в любом случае, «не освобождает от ответственности». Далее Песков заявил: «В данном случае мы не имеем права комментировать решение суда, который признал экстремистской эту организацию. Можем лишь констатировать, что это решение было принято в июне 2016 года».

Далее Песков рассказал, что в данный момент завершается работа над поручениями президента, сформированными по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в Кремле 11 декабря 2018 года. Пресс-секретарь Путина отметил, что одно из положений «касается и этой темы». Однако что именно имелось в виду правоприменительная практика по вопросу миссионерской деятельности в России в целом или ситуация с организацией «Свидетели Иеговы» конкретно — он не уточнил.

Тем не менее, Песков подчеркнул, что положение «будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда». Об этом информирует «РИА Новости».

Теги:ОрёлОрловская область

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