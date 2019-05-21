Преподаватель и ординатор института Медицинского института ОГУ имени Тургенева подозреваются во взяточничестве
21.05.2019
Уголовное дело возбудил Следственный комитет. В зависимости от роли каждого преподаватель и ординатор подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «получение взятки должностным лицом» и «пособничество в получении взятки должностным лицом».
По данным следствия, в марте этого года ординатор, действуя в интересах преподавателя и своих собственных, получила через посредника взятку в размере 25 тысяч рублей за выставление студентке института положительной оценки за зачёт без его фактической сдачи.
Расследование дела продолжается.
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