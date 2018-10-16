Предварительную регистрацию на конкурс "Лидеры России" прошли больше шестидесяти пяти тысяч человек
16.10.2018
Продолжается приём заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Число граждан, прошедших предварительную регистрацию на участие, перевалило через 65 тысяч человек.
Зарегистрироваться на сайте проекта можно до 24-го октября.
Финалисты и победители конкурса получат серьёзную поддержку в виде грантов, консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, участия в программе развития кадрового управленческого резерва.
Конкурс проводится с целью создания реальных социальных лифтов для активных граждан. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали главами регионов России, а трое — заместителями федеральных министров.
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