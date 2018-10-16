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  3. Предварительную регистрацию на конкурс "Лидеры России" прошли больше шестидесяти пяти тысяч человек

Предварительную регистрацию на конкурс "Лидеры России" прошли больше шестидесяти пяти тысяч человек

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16.10.2018

Продолжается приём заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Число граждан, прошедших предварительную регистрацию на участие, перевалило через 65 тысяч человек.

Зарегистрироваться на сайте проекта можно до 24-го октября.

Финалисты и победители конкурса получат серьёзную поддержку в виде грантов, консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, участия в программе развития кадрового управленческого резерва.

Конкурс проводится с целью создания реальных социальных лифтов для активных граждан. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали главами регионов России, а трое — заместителями федеральных министров.

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