Представители мэрии Орла поздравили с юбилеем мать погибшего участника войны в Афганистане

Лидии Костромичевой исполнилось 80 лет.

Благодарность орловчанке вручил глава Северного района Владимир Маркин.

Её сын — Владимир Костромичев — родился в 1961 году. С 1985 года он участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1986 году он погиб при выполнении служебного задания. Посмертно орловчанина наградили орденом «Красной звезды». В 2017 году в Орле на здании школы № 7, где учился Костромичев, открыли мемориальную доску в память о выдающемся земляке.