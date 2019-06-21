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Представитель Орловщины в Госдуме «попал под удар» антироссийски настроенных сил в Грузии

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21.06.2019

Сегодня в Тбилиси группа граждан ворвалась в здание парламента, чтобы прервать работу Межпарламентской ассамблеи православия. Одним из участников встречи парламентских делегаций из различных государств является Николай Земцов — представитель Орловской области в Государственной Думе РФ. Депутат присутствовал на месте события.

Протестующие грузинские радикалы требовали, чтобы представители России прекратили своё участие в ассамблее. В итоге члены российской делегации парламентариев были вынуждены покинуть здание парламента под охраной.

Теги:ОрёлОрловская область

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