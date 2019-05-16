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Представитель Орловской области принял участие в Московском академическом экономическом форуме

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16.05.2019

Форум открылся в столице 15 мая на базе Российской академии наук и завершится сегодня. Его участниками стали зампред правительства России Татьяна Голикова, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при ррезиденте России Владимир Мау, президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, а также гость из Франции — лауреат нобелевской премии по экономике Жан Тироль.

Орловскую область на мероприятии представлял исполняющий обязанности руководителя представительства нашего региона при федеральном правительстве Александр Агабабов.

Основную цель форума организаторы обозначили как организацию международной научной экспертной дискуссии по определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики.

Теги:ОрёлОрловская область

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