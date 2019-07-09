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  3. «Альтернативную» компартию на допвыборах в Госдуму от Орловской области представит Орлов

«Альтернативную» компартию на допвыборах в Госдуму от Орловской области представит Орлов

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09.07.2019

Представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Михаил Орлов подал документы в Избирательную комиссию Орловской области и получил статус выдвинутого кандидата на выборы в Государственную Думу.

Орлов родился в 1994 году. Сейчас мужчина является временно исполняющим обязанности Первого секретаря Комитета Ульяновского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в Орловской области 8 сентября. Кандидатам-самовыдвиженцам нужно предоставить все необходимые документы в избирком до 12 июля, кандидатам от политических партий — до 23 июля.

Теги:ОрёлОрловская область

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