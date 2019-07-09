«Альтернативную» компартию на допвыборах в Госдуму от Орловской области представит Орлов
09.07.2019
Представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Михаил Орлов подал документы в Избирательную комиссию Орловской области и получил статус выдвинутого кандидата на выборы в Государственную Думу.
Орлов родился в 1994 году. Сейчас мужчина является временно исполняющим обязанности Первого секретаря Комитета Ульяновского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в Орловской области 8 сентября. Кандидатам-самовыдвиженцам нужно предоставить все необходимые документы в избирком до 12 июля, кандидатам от политических партий — до 23 июля.
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