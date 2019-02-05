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Орел05.02.2019 Вторник 17:04
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  3. Председатели домовых комитетов Орла попросили губернатора Андрея Клычкова отменить решение по единому социальному проездному

Председатели домовых комитетов Орла попросили губернатора Андрея Клычкова отменить решение по единому социальному проездному

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05.02.2019

Открытое письмо опубликовано в газете «Орловская искра». Его написал известный общественный деятель Рафаил Исламгазин и подписали главы 26 домкомов.

Речь идёт о постановлении регионального правительства от конца минувшего года, согласно которому социальный проездной перестаёт быть безлимитным. Теперь им можно воспользоваться лишь 60 раз в месяц.

Кроме того, согласно этому постановлению, оплатить билет (например, на предстоящий месяц) можно только за один день до окончания срока его действия. Автор и подписанты открытого письма считают, что это новое положение существенно усложняет процесс оплаты для многих потребителей.

Кроме того, они напоминают, что, согласно другому решению, которое принимали уже власти Орла, с 10 февраля стоимость социального проездного в областном центре вырастет с 350 до 450 рублей за один месяц. Ранее повышение цены планировалось с 1 февраля.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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