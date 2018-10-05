Председатель Областного совета Леонид Музалевский поздравил орловских учителей с профессиональным праздником

В своём поздравлении спикер Облсовета отметил, что сейчас в Орловской области работают более тринадцати тысяч педагогических работников.

Более тысячи из них награждены знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и значком «Отличник народного просвещения», более восьмиста — грамотой Министерства образования и науки, 69 — удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Результаты их работы, по словам Музалевского, заметны и по высоким результатам ЕГЭ в нашем регионе.

На госэкзамене этого года зафиксировано 35 стобальных результатов.