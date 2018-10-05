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Орел05.10.2018 Пятница 13:51
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  3. Председатель Областного совета Леонид Музалевский поздравил орловских учителей с профессиональным праздником

Председатель Областного совета Леонид Музалевский поздравил орловских учителей с профессиональным праздником

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05.10.2018

В своём поздравлении спикер Облсовета отметил, что сейчас в Орловской области работают более тринадцати тысяч педагогических работников.

Более тысячи из них награждены знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и значком «Отличник народного просвещения», более восьмиста — грамотой Министерства образования и науки, 69 — удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Результаты их работы, по словам Музалевского, заметны и по высоким результатам ЕГЭ в нашем регионе.

На госэкзамене этого года зафиксировано 35 стобальных результатов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49665

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