Председатель Областного совета Леонид Музалевский поздравил орловских учителей с профессиональным праздником
05.10.2018
В своём поздравлении спикер Облсовета отметил, что сейчас в Орловской области работают более тринадцати тысяч педагогических работников.
Более тысячи из них награждены знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и значком «Отличник народного просвещения», более восьмиста — грамотой Министерства образования и науки, 69 — удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Результаты их работы, по словам Музалевского, заметны и по высоким результатам ЕГЭ в нашем регионе.
На госэкзамене этого года зафиксировано 35 стобальных результатов.
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