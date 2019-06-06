Предприятия малого и среднего бизнеса смогут принять участие в пилотном проекте по эффективному управлению спросом на рынке электроэнергии

Потребители смогут заработать за счёт перераспределения собственной мощности. Механизм эффективного спроса регламентирован, постановление начнет действовать с 1 июля. В соответствии с ним абоненты-участники проекта получат право снижать уровень собственного потребления электроэнергии в определённые часы по заявкам Системного оператора Единой энергетической системы за вознаграждение. Участие потребителей в проекте обеспечат агрегаторы спроса, в области это «Орловский энергосбыт». Потребители-участники проекта смогут не только заработать дополнительные средства, но и снизить свои расходы, — рассказал «Вечернему Орлу» директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега. Заявки на участие в проекте принимаются до 7 июня.