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  3. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут принять участие в пилотном проекте по эффективному управлению спросом на рынке электроэнергии

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут принять участие в пилотном проекте по эффективному управлению спросом на рынке электроэнергии

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06.06.2019

Потребители смогут заработать за счёт перераспределения собственной мощности. Механизм эффективного спроса регламентирован, постановление начнет действовать с 1 июля. В соответствии с ним абоненты-участники проекта получат право снижать уровень собственного потребления электроэнергии в определённые часы по заявкам Системного оператора Единой энергетической системы за вознаграждение. Участие потребителей в проекте обеспечат агрегаторы спроса, в области это «Орловский энергосбыт». Потребители-участники проекта смогут не только заработать дополнительные средства, но и снизить свои расходы, — рассказал «Вечернему Орлу» директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега. Заявки на участие в проекте принимаются до 7 июня.

Теги:ОрёлОрловская Область

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