Предприятия АПК Орловской области расширяют географию экспорта зерновых

Сейчас орловское зерно экспортируется примерно в 20 стран мира.

В текущем году существенно увеличились объёмы поставок в Турцию, Египет, Швейцарию, Израиль, Норвегию, Литву, Армению и Казахстан. В несколько раз возросли поставки в Белоруссию.

С января по сентябрь текущего года отгружены на экспорт четыреста девяносто две тысячи тонн зерновых (это примерно 16% от урожая текущего года).

В основном, на экспорт идёт пшеница, также спросом пользуется и ячмень.