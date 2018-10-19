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Орел19.10.2018 Пятница 14:01
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Предприятия АПК Орловской области расширяют географию экспорта зерновых

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19.10.2018

Сейчас орловское зерно экспортируется примерно в 20 стран мира.

В текущем году существенно увеличились объёмы поставок в Турцию, Египет, Швейцарию, Израиль, Норвегию, Литву, Армению и Казахстан. В несколько раз возросли поставки в Белоруссию.

С января по сентябрь текущего года отгружены на экспорт четыреста девяносто две тысячи тонн зерновых (это примерно 16% от урожая текущего года).

В основном, на экспорт идёт пшеница, также спросом пользуется и ячмень.

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