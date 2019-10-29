Праздники уменьшат число парковочных мест в Орле
29.10.2019
Парковку автомобилей ограничат из-за мероприятий, запланированных на 4 и 7 ноября. Об этом сообщили в мэрии.
4 ноября с 6 до 14 часов вводится запрет на парковку на территории у здания администрации Железнодорожного района. Причина — митинг в честь Дня народного единства.
7 ноября ограничения вводятся с 00:00 до 12:35 на участке Карачевской улицы (между памятником Лескову и перекрёстком с Гостиной улицей), а также с 00:00 до 14:35 — на площади Ленина, между памятником Ленину и гостиницей «Салют». Здесь пройдут мероприятия в честь годовщины Октябрьской революции.
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