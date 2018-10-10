Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.10.2018 Среда 12:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Православный центр «Вятский Посад» приглашает на праздник Покрова

Православный центр «Вятский Посад» приглашает на праздник Покрова

Версия для печати

10.10.2018

В это воскресенье в религиозном комплексе под Орлом отметят праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Литургия в храме Сретения Господня начнётся в 8 часов 30 минут.

В 11 часов состоится концерт народного коллектива казачьей песни «Белая рыбица».

Также на территории «Вятского Посада» будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести плоды урожая этого года и изделия народных мастеров.

В этот же день все желающие смогут посетить мастер-классы, подготовленные преподавателями школы искусств и ремесел.

Для гостей праздника организуют и бесплатное угощение.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49764

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.10.2018

Орловские яхтсмены успешно выступили на первенстве в Воронежской области

10.10.2018

Администрация Орла задолжала за тепло

10.10.2018

Почётный гражданин Орла Юрий Сёмин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

10.10.2018

В администрации Орла предупредили о сносе ещё десяти "самопальных" гаражей на Комсомольской

10.10.2018

Областное Управление МЧС заявило о росте числа пожаров в автомобилях

$ USD66.4032(-0.57)10.10
€ EUR76.211(-0.78)10.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online