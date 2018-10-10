Православный центр «Вятский Посад» приглашает на праздник Покрова

В это воскресенье в религиозном комплексе под Орлом отметят праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Литургия в храме Сретения Господня начнётся в 8 часов 30 минут.

В 11 часов состоится концерт народного коллектива казачьей песни «Белая рыбица».

Также на территории «Вятского Посада» будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести плоды урожая этого года и изделия народных мастеров.

В этот же день все желающие смогут посетить мастер-классы, подготовленные преподавателями школы искусств и ремесел.

Для гостей праздника организуют и бесплатное угощение.