Правительством региона проведены рабочие встречи с руководством итальянских промышленных компаний
29.05.2019
Они проявляют интерес к размещению в нашем регионе крупных инвестиционных проектов в сфере текстильной и газохимической отраслей. В ходе поездки по Орловской области обсуждались технические условия и требования производств, районы их возможного размещения, сроки реализации проектов, наличие трудовых ресурсов, потенциал промышленной инфраструктуры.
Сторонами установлен срок для дополнительной проработки проектных решений и бизнес-планирования производств.
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