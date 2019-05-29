Правительством региона проведены рабочие встречи с руководством итальянских промышленных компаний

Они проявляют интерес к размещению в нашем регионе крупных инвестиционных проектов в сфере текстильной и газохимической отраслей. В ходе поездки по Орловской области обсуждались технические условия и требования производств, районы их возможного размещения, сроки реализации проектов, наличие трудовых ресурсов, потенциал промышленной инфраструктуры.

Сторонами установлен срок для дополнительной проработки проектных решений и бизнес-планирования производств.