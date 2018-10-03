Правительство Российской Федерации утвердило перенос выходных дней в 2019-м году
03.10.2018
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Как следует из документа, выходные дни пятое и шестое января (суббота и воскресенье) и 23-е февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся, соответственно, на второе, третье и десятое мая.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30-го декабря текущего года по восьмое января следующего года.
На День защитника Отечества нерабочими будут два дня — 23-е и 24-е февраля, на Международный женский день — целых три: с восьмого по десятое марта включительно.
В мае россиян ждут пятидневные каникулы — с первого по пятое мая, а затем ещё четыре выходных дня в честь Дня Победы — с девятого по 12-е мая.
Выходным также будет День России — 12-е июня.
На День народного единства россиян ожидают три дня отдыха — со второго по четвертое ноября.
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