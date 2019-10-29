Правительство разработало несколько вариантов «воскрешения» орловского ветсанутильзавода

О способах вдохнуть в предприятие новую жизнь стало известно на сессии областного совета.

Первый вариант — поэтапная (в период с 2020 по 2022 годы) модернизация производства стоимостью 138 миллионов 800 тысяч рублей. В её рамках в будущем году планируется приобрести и установить шесть варочных котлов, циклон-ловушки, смотрировать системы взвешивания и дополнительное оборудование систем очистки соковых паров.

На это понадобится 46 миллионов 700 тысяч рублей. Однако пока эти средства не заложены в проекте бюджета на будущий год.

Согласно ещё одному варианту, предлагается закрыть старый завод и открыть новый того же профиля. Это обойдётся в сумму от 300 до 500 миллионов рублей.

Сейчас правительство области ведёт переговоры с чешской компанией, которая занимается выпуском и монтажом оборудования для ветсанутильзаводов.