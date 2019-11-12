Правительство поддержит сельские территории
12.11.2019
Правительство Орловской области разработало проект программы развития сельских территорий на 2020-2025 годы. Документ готов и отправлен на антикоррупционную экспертизу. На развитие территорий готовы выделить 5,3 млрд. рублей. Программа предполагает сохранение доли сельского населения Орловской области на уровне 33%; повышение доли благоустроенных помещений в селах до 50%; повышение уровня занятости сельского населения до 62%; снижение уровня безработицы до 0,7%.
Одна из подпрограмм разрешит выдавать субсидии из бюджета на строительство и покупку жилья в деревнях.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58334
Другие новости раздела
12.11.2019
Свинина стала дешевле
12.11.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил наградами членов Союза художников России
$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?