Правительство поддержит сельские территории

Правительство Орловской области разработало проект программы развития сельских территорий на 2020-2025 годы. Документ готов и отправлен на антикоррупционную экспертизу. На развитие территорий готовы выделить 5,3 млрд. рублей. Программа предполагает сохранение доли сельского населения Орловской области на уровне 33%; повышение доли благоустроенных помещений в селах до 50%; повышение уровня занятости сельского населения до 62%; снижение уровня безработицы до 0,7%.

Одна из подпрограмм разрешит выдавать субсидии из бюджета на строительство и покупку жилья в деревнях.