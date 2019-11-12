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Орел12.11.2019 Вторник 16:58
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Правительство поддержит сельские территории

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12.11.2019

Правительство Орловской области разработало проект программы развития сельских территорий на 2020-2025 годы. Документ готов и отправлен на антикоррупционную экспертизу. На развитие территорий готовы выделить 5,3 млрд. рублей. Программа предполагает сохранение доли сельского населения Орловской области на уровне 33%; повышение доли благоустроенных помещений в селах до 50%; повышение уровня занятости сельского населения до 62%; снижение уровня безработицы до 0,7%.

Одна из подпрограмм разрешит выдавать субсидии из бюджета на строительство и покупку жилья в деревнях.

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