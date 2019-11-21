Правительство Орловщины утвердило план по сокращению госдолга

Постановление о долговой политике региона на три ближайших года одобрил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В 2020 году на данные цели потратят 247,7 миллионов рублей, в 2021 и 2022 — по 454,2 миллиона. Это средства, которые направят на погашение реструктурированной задолженности и уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам.

При этом основной способ погашения долгов останется прежним — для этого, как и сейчас, будут привлекать кредиты.

На 1 октября 2019 года размер госдолга Орловской области равнялся 17 миллиардов 978 миллионов 600 тысяч рублей, что составило 88,2% от доходов региона (при максимально допустимойх Бюджетным кодексом РФ величине в 100%).