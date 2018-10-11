Правительство Орловской области выразило соболезнования в связи со смертью актёра Юрия Мартюшина
11.10.2018
В официальном сообщении указывается, что Юрий Мартюшин являлся одним из ведущих актёров Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».
Также подчёркивается, что Юрий Мартюшин являлся постоянным участником областных творческих мероприятий.
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