Правительство Орловской области выразило соболезнования в связи со смертью актёра Юрия Мартюшина

В официальном сообщении указывается, что Юрий Мартюшин являлся одним из ведущих актёров Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Также подчёркивается, что Юрий Мартюшин являлся постоянным участником областных творческих мероприятий.