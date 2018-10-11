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Орел11.10.2018 Четверг 17:05
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  3. Правительство Орловской области выразило соболезнования в связи со смертью актёра Юрия Мартюшина

Правительство Орловской области выразило соболезнования в связи со смертью актёра Юрия Мартюшина

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11.10.2018

В официальном сообщении указывается, что Юрий Мартюшин являлся одним из ведущих актёров Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Также подчёркивается, что Юрий Мартюшин являлся постоянным участником областных творческих мероприятий.

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