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Орел17.05.2019 Пятница 17:04
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  3. Правительство Орловской области утвердило введение единого номера экстренных служб «112»

Правительство Орловской области утвердило введение единого номера экстренных служб «112»

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17.05.2019

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

В тексте документа уточняется, что система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях. При этом операторы связи должны обязательно предоставлять пользователям возможность такого звонка.

Также звонки принимаются и по прежним номерам (01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов и 101, 102, 103 и 104 с мобильных телефонов).

Теги:ОрёлОрловская область

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