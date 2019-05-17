Правительство Орловской области утвердило введение единого номера экстренных служб «112»
17.05.2019
Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.
В тексте документа уточняется, что система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях. При этом операторы связи должны обязательно предоставлять пользователям возможность такого звонка.
Также звонки принимаются и по прежним номерам (01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов и 101, 102, 103 и 104 с мобильных телефонов).
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