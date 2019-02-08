Правительство Орловской области утвердило перечень и объёмы оплачиваемых общественных работ на 2019 год
08.02.2019
За год планируется организовать 420 рабочих мест.
Орловцы смогут подзаработать на 149 видах работ, например, таких как очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для коммунальной техники, посадка саженцев, разборка и снос зданий и сооружений, а также работа в архиве и ремонт книг.
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