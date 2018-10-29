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Правительство Орловской области утвердило новую редакцию "лесной" подпрограммы

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29.10.2018

Правительство Орловской области утвердило новую редакцию подпрограммы «Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

С 2018-го по 2023-й годы в неё планируется вложить примерно 398 миллионов рублей. Основная их часть поступит из федерального бюджета.

Одна из конкретных задач, поставленных программой — довести долю земель лесного фонда, переданных в пользование, до двадцати процентов.

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