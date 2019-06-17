Правительство Орловской области уточнило параметры мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
17.06.2019
Изменения внесены в государственную программу «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса» в подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области».
Ожидается, что в этом году Орловская область получит на данные цели 27,2 миллиона рублей из федерального бюджета, а также 66,8 миллионов рублей из внебюджетных источников. Также задействуют и средства региональной казны.
Благодаря реализации программы объём производства растениеводческой продукции на землях сельскохозяйственного назначения планируется увеличить на 128%. Также планируется ввести в эксплуатацию 735,7 гектаров мелиорируемых земель.
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