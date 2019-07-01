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Правительство Орловской области усиливает борьбу с онкологией

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01.07.2019

Власти приняли специальную региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассчитанную на период до 2024 года. За её исполнение отвечает руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Основная задача программы — снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (то есть количество граждан, скончавшихся от онкологии менее чем через год с момента постановки диагноза). По данным 2018 года, таких больных в нашем регионе оказалось 28,7%.

Программа, в частности, предусматривает работу по просвещению населения в вопросах, связанных с данными заболеваниями (в том числе о необходимости своевременно проходить соответствующие обследования), а также деятельность по закупке новой медицинской техники, которая требуется для диагностики и лечения онкологии.

Теги:ОрёлОрловская область

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