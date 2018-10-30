Правительство Орловской области создаст в регионе центры услуг для начинающих бизнесменов
30.10.2018
Соответствующие документы утверждены ответственными лицами и опубликованы в интернете.
Для того, чтобы создать центры, проведут отбор организаций, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. Те, кто пройдут отбор, смогут заключить соглашения с МФЦ, который выполняет функции регионального оператора.
Поддержку начинающим предпринимателям окажут по линии взаимодействия с налоговой службой, службой судебных приставов, Фондом социального страхования и другими ведомствами и организациями.
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