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Орел30.10.2018 Вторник 13:08
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Правительство Орловской области создаст в регионе центры услуг для начинающих бизнесменов

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30.10.2018

Соответствующие документы утверждены ответственными лицами и опубликованы в интернете.

Для того, чтобы создать центры, проведут отбор организаций, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. Те, кто пройдут отбор, смогут заключить соглашения с МФЦ, который выполняет функции регионального оператора.

Поддержку начинающим предпринимателям окажут по линии взаимодействия с налоговой службой, службой судебных приставов, Фондом социального страхования и другими ведомствами и организациями.

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