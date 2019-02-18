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Правительство Орловской области решает проблему доставки пожилых селян в медицинские учреждения

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18.02.2019

Региональные власти утвердили специальный перечень мероприятий, которые должны решить проблему доставки граждан в возрасте старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения.

План должен быть реализован в текущем году.

В частности, планируется создать в области специальную диспетчерскую службу, провести дополнительные исследования здоровья данной группы населения, довести число мобильных бригад «Скорой помощи» до 30 единиц и приобрести для них дополнительные транспортные средства.

Что касается самых возрастных жителей орловских деревень и сёл, то о том, чтобы доставить их в поликлиники и больницы, позаботятся центры социального обслуживания населения.

Теги:ОрёлОрловская область

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