Правительство Орловской области распределило субсидии на улучшение жилищных условий селян
11.02.2019
Общую сумму (16,3 миллиона рублей) разделили между бюджетами десятью муниципальных образований. На материальную поддержку смогут рассчитывать молодые семьи и молодые специалисты.
Деньги получат Знаменский, Колпнянский, Ливенский, Мценский, Орловский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий и Хотынецкий районы. Средства поступят из федеральной казны в рамках целевой программы.
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