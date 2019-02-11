Правительство Орловской области распределило субсидии на улучшение жилищных условий селян

Общую сумму (16,3 миллиона рублей) разделили между бюджетами десятью муниципальных образований. На материальную поддержку смогут рассчитывать молодые семьи и молодые специалисты.

Деньги получат Знаменский, Колпнянский, Ливенский, Мценский, Орловский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий и Хотынецкий районы. Средства поступят из федеральной казны в рамках целевой программы.