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Орел08.10.2018 Понедельник 11:34
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  3. Правительство Орловской области продолжает работать над проектом по строительству западной объездной областного центра

Правительство Орловской области продолжает работать над проектом по строительству западной объездной областного центра

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08.10.2018

Сейчас дорогу проектируют.

Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Инфраструктурные объекты».

Как стало известно сегодня, на данный момент разработаны продольный профиль и ось дороги. На стадии завершения — деятельность по оформлению земельных участков, попадающих под планировку территории.

Проект западной объездной Орла будет окончательно готов к концу текущего года и передан на экспертизу в начале следующего. Это позволит начать строительство в будущем году.

Сообщается, что дорога будет включать и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе шесть мостов и два путепровода.

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