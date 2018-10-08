Правительство Орловской области продолжает работать над проектом по строительству западной объездной областного центра
08.10.2018
Сейчас дорогу проектируют.
Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Инфраструктурные объекты».
Как стало известно сегодня, на данный момент разработаны продольный профиль и ось дороги. На стадии завершения — деятельность по оформлению земельных участков, попадающих под планировку территории.
Проект западной объездной Орла будет окончательно готов к концу текущего года и передан на экспертизу в начале следующего. Это позволит начать строительство в будущем году.
Сообщается, что дорога будет включать и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе шесть мостов и два путепровода.
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