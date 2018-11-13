Правительство Орловской области покинули несколько чиновников
13.11.2018
В отставку ушли Владимир Загайнов и Леонид Захарченко. Чиновники занимали должности заместителей руководится администрации губернатора и правительства Орловской области.
Такую информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщают «Орловские новости».
По данным портала, Загайнов перейдёт в типографию «Труд», а новым местом работы Захарченко станет администрация Орла.
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