Правительство Орловской области покинули несколько чиновников

В отставку ушли Владимир Загайнов и Леонид Захарченко. Чиновники занимали должности заместителей руководится администрации губернатора и правительства Орловской области.

Такую информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщают «Орловские новости».

По данным портала, Загайнов перейдёт в типографию «Труд», а новым местом работы Захарченко станет администрация Орла.