Правительство Орловской области передало Орлу памятник Ермолову
20.06.2019
До этого момента бронзовая скульптура, а также земельный участок под ней, считались собственностью области, а не города.
Имущество передано в безвозмездное пользование.
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