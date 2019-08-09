Правительство Орловской области нашло способ не допустить роста госдолга
08.08.2019
Чтобы снизить расходы на обслуживание государственного долга нашего региона, область «одолжит» 4 миллиарда 608 миллионов 500 тысяч рублей. Предельный размер процентной ставки составит 8,25% годовых. Соответствующее постановление уже утверждено.
Эта вынужденная мера позволит не допустить роста государственного долга. По официальным данным на 1 августа он составляет 17 миллиардов 928 миллионов 565 тысяч 643 рубля 46 копеек.
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