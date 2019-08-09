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Орел09.08.2019 Пятница 09:09
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Правительство Орловской области нашло способ не допустить роста госдолга

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08.08.2019

Чтобы снизить расходы на обслуживание государственного долга нашего региона, область «одолжит» 4 миллиарда 608 миллионов 500 тысяч рублей. Предельный размер процентной ставки составит 8,25% годовых. Соответствующее постановление уже утверждено.

Эта вынужденная мера позволит не допустить роста государственного долга. По официальным данным на 1 августа он составляет 17 миллиардов 928 миллионов 565 тысяч 643 рубля 46 копеек.

Теги:ОрёлОрловская область

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