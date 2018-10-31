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Орел31.10.2018 Среда 14:31
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  3. Правительство Орловской области и Союз художников России заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Орловской области и Союз художников России заключили соглашение о сотрудничестве

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31.10.2018

Документ подписали в Москве накануне.

Соглашение скрепили своими подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Планируется, что область и союз будут проводить совместные мероприятия и широко привлекать к участию в них население.

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