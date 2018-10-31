Правительство Орловской области и Союз художников России заключили соглашение о сотрудничестве
31.10.2018
Документ подписали в Москве накануне.
Соглашение скрепили своими подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Планируется, что область и союз будут проводить совместные мероприятия и широко привлекать к участию в них население.
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