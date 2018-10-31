Правительство Орловской области и Союз художников России заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали в Москве накануне.

Соглашение скрепили своими подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Планируется, что область и союз будут проводить совместные мероприятия и широко привлекать к участию в них население.