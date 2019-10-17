Правительство Орловской области готовит соглашения с новыми резидентами территории «Мценск»
17.10.2019
Планируется подписать ещё два документа. Всего стать резидентами Территории особого социально-экономического развития собираются 15 компаний.
С тремя из них уже заключены соглашения. Это ООО «Завод профессионального оборудования», АО «Корпорация Квазар» и ООО «НПО АУРУС». Они собираются реализовывать на территории Орловщины проекты по созданию производств оконной и дверной фурнитуры, по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат и по переработке плат для получения металлов соответственно.
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