Правительство Орловской области готовит соглашения с новыми резидентами территории «Мценск»

Планируется подписать ещё два документа. Всего стать резидентами Территории особого социально-экономического развития собираются 15 компаний.

С тремя из них уже заключены соглашения. Это ООО «Завод профессионального оборудования», АО «Корпорация Квазар» и ООО «НПО АУРУС». Они собираются реализовывать на территории Орловщины проекты по созданию производств оконной и дверной фурнитуры, по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат и по переработке плат для получения металлов соответственно.