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Орел17.10.2019 Четверг 13:27
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Правительство Орловской области готовит соглашения с новыми резидентами территории «Мценск»

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17.10.2019

Планируется подписать ещё два документа. Всего стать резидентами Территории особого социально-экономического развития собираются 15 компаний.

С тремя из них уже заключены соглашения. Это ООО «Завод профессионального оборудования», АО «Корпорация Квазар» и ООО «НПО АУРУС». Они собираются реализовывать на территории Орловщины проекты по созданию производств оконной и дверной фурнитуры, по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат и по переработке плат для получения металлов соответственно.

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