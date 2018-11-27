Правительство области рассказало о количестве и стоимости орловских чиновников

Данные об этом внесены на рассмотрение в Областной совет народных депутатов.

Как сообщает «Орёлград», в среднем, содержание одного чиновника обходится бюджету примерно в 35 тысяч рублей за один месяц работы.

По данным на начало октября этого года в регионе насчитывался 1261 государственный гражданский служащий. Затраты на содержание чиновников с января по сентябрь 2018 года включительно составили 399 миллионов 513 тысяч рублей.