Правительство области рассказало о количестве и стоимости орловских чиновников
27.11.2018
Данные об этом внесены на рассмотрение в Областной совет народных депутатов.
Как сообщает «Орёлград», в среднем, содержание одного чиновника обходится бюджету примерно в 35 тысяч рублей за один месяц работы.
По данным на начало октября этого года в регионе насчитывался 1261 государственный гражданский служащий. Затраты на содержание чиновников с января по сентябрь 2018 года включительно составили 399 миллионов 513 тысяч рублей.
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