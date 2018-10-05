Правительство области продолжает решать проблему долгостроя в Нарышкино

Органы региональной власти делают всё возможное, чтобы возобновить строительство многоквартирного дома в Нарышкино.

Проблема обсуждается в еженедельном режиме. В очередном обсуждении участвовали руководитель регионального департамента строительства Денис Блохин, руководители администрации Урицкого района, представители застройщика, представители АО «Газпром газораспределение Орёл», а также банковских структур региона.

Государственные органы не имеют прямых оснований для финансирования стройки на Садовой, 10б, так как дом является частной собственностью. Однако государство оказывает всестороннее содействие застройщику.

За последний месяц на объекте установлен водонапорный узел, до земельного участка, на котором расположен дом, проведён газопровод, частично смонтирован дымоход.

Для продолжения работ застройщику необходима финансовая поддержка в виде кредитных средств.

«Долгострой» — это трёхэтажный дом, где проданы 60 квартир.

Сроки его сдачи переносились трижды. Первоначально объект должны были сдать ещё 1-го июля минувшего года.

Проблема сдвинулась с мёртвой точки после того, как дольщики, купившие квартиры в доме, записали видеообращение к главе региона Андрею Клычкову и прокурору области Ивану Полуэктову в августе этого года.