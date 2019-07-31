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Права орловских «дольщиков» защитит новая специальная организация

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31.07.2019

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о создании унитарной некоммерческой организации «Фонд Орловской области по защите прав граждан — участников долевого строительства».

Организацию создадут в кратчайшие сроки — до 2 августа текущего года.

Основной задачей фонда станет урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путём передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан — участников долевого строительства.

Также фонд займётся завершением строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

В роли учредителя Фонда выступит Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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