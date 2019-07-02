Пожилых орловчан доставят к врачам на «Нивах»
02.07.2019
Правительство Орловской области закупило и передало учреждениям социального обслуживания 30 автомобилей «Шевроле Нива». Торжественная церемония передачи транспорта состоялась 1 июля.
Машины куплены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на средства федерального бюджета. Покупка обошлась примерно в 21 миллион рублей.
«Нивы» будут использовать для доставки жителей сельской местности в возрасте от 65 лет в медицинские учреждения для проведения профосмотров и диспансеризаций, а также дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.
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