Пожилых орловчан доставят к врачам на «Нивах»

Правительство Орловской области закупило и передало учреждениям социального обслуживания 30 автомобилей «Шевроле Нива». Торжественная церемония передачи транспорта состоялась 1 июля.

Машины куплены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на средства федерального бюджета. Покупка обошлась примерно в 21 миллион рублей.

«Нивы» будут использовать для доставки жителей сельской местности в возрасте от 65 лет в медицинские учреждения для проведения профосмотров и диспансеризаций, а также дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.