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  3. Пожилой водитель «копейки» спровоцировал ДТП с несовершеннолетними пострадавшими

Пожилой водитель «копейки» спровоцировал ДТП с несовершеннолетними пострадавшими

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29.07.2019

Авария случилась 28 июля около 18:15 на трассе «Орёл-Тамбов». Водитель 1946 года рождения ехал на ВАЗ-2101 в сторону столицы нашего региона. На подъезде к Орлу (не доехав примерно 5 километров 600 метров до областного центра) он не выдержал нужную дистанцию и «взял на таран» Chevrolet Aveo, которая двигалась в том же направлении.

В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки-легковушки — мальчик (2015 года рождения) и девочка (2005 года рождения). Медики осмотрели их и назначили детям амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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