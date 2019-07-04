Пожар в многоквартирном доме произошёл в Орле

Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже «высотки» на Раздольной улице. ЧП случилось 2 июля около 16 часов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Огонь уничтожил или повредил мебель и предметы обихода, также помещения квартиры покрылись копотью.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.