Пожар в многоквартирном доме произошёл в Орле
04.07.2019
Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже «высотки» на Раздольной улице. ЧП случилось 2 июля около 16 часов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Обошлось без погибших и пострадавших. Огонь уничтожил или повредил мебель и предметы обихода, также помещения квартиры покрылись копотью.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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