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Орел04.07.2019 Четверг 11:58
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Пожар в многоквартирном доме произошёл в Орле

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04.07.2019

Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже «высотки» на Раздольной улице. ЧП случилось 2 июля около 16 часов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Огонь уничтожил или повредил мебель и предметы обихода, также помещения квартиры покрылись копотью.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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