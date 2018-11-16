Пожар в котельной на Наугорском шоссе ликвидирован

Об этом сообщили в Управлении МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о пожаре в котельной на Наугорском шоссе, 17м, поступил сегодня в 16 часов 2 минуты. На место ЧП отправились 15 сотрудников различных пожарных частей Орла и 4 единицы техники.

Возгорание локализовали и ликвидировали. Огонь успел распространиться на 30 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

Точные причины ЧП сейчас выясняют эксперты.