Пожар в котельной на Наугорском шоссе ликвидирован
16.11.2018
Об этом сообщили в Управлении МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сигнал о пожаре в котельной на Наугорском шоссе, 17м, поступил сегодня в 16 часов 2 минуты. На место ЧП отправились 15 сотрудников различных пожарных частей Орла и 4 единицы техники.
Возгорание локализовали и ликвидировали. Огонь успел распространиться на 30 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших.
Точные причины ЧП сейчас выясняют эксперты.
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