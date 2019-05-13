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  3. Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днём Победы

Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днём Победы

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09.05.2019

Уважаемые орловцы!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму советского солдата, отстоявшего свободу и независимость Отечества, водрузившего Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью нашего многонационального народа, преподавшего потомкам великий нравственный урок любви к Родине. С гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в Победу жителей героической Орловщины.

Со словами самой искренней и глубокой благодарности за великий ратный и трудовой подвиг мы обращаемся к вам, уважаемые ветераны!

Пройдя через небывалые испытания, вы защитили родную страну, преодолели послевоенную разруху, подняли Орловщину из руин и передали потомкам обустроенный, цветущий край.

Жители героической Орловской земли навсегда сохранят память о бессмертном подвиге воинов-освободителей, подаривших нам счастье жить в свободной стране. Наш святой долг — трудиться на благо родного края, подтверждая своими делами верность заветам предков.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и добра. Новых свершений на благо России.

Слава народу-победителю!

С Днем Победы!

Теги:ОрёлОрловская область

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