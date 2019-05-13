Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днём Победы
09.05.2019
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму советского солдата, отстоявшего свободу и независимость Отечества, водрузившего Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью нашего многонационального народа, преподавшего потомкам великий нравственный урок любви к Родине. С гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в Победу жителей героической Орловщины.
Со словами самой искренней и глубокой благодарности за великий ратный и трудовой подвиг мы обращаемся к вам, уважаемые ветераны!
Пройдя через небывалые испытания, вы защитили родную страну, преодолели послевоенную разруху, подняли Орловщину из руин и передали потомкам обустроенный, цветущий край.
Жители героической Орловской земли навсегда сохранят память о бессмертном подвиге воинов-освободителей, подаривших нам счастье жить в свободной стране. Наш святой долг — трудиться на благо родного края, подтверждая своими делами верность заветам предков.
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и добра. Новых свершений на благо России.
Слава народу-победителю!
С Днем Победы!