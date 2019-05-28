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Поздравление Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем пограничника

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28.05.2019

Уважаемые воины-пограничники всех поколений!

От имени Правительства Орловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем пограничника!

Россия — государство с тысячелетней историей. Из века в век наши предки защищали и оберегали родную землю. Рубежи нашей Родины — священны и неприкосновенны.

Мы знаем это и гордимся нашими воинами-пограничниками, которые твердо и нерушимо стоят на страже спокойной и мирной жизни России.

Среди орловцев немало тех, кто в разные годы прошел нелегкую, но особо почетную службу в Пограничных войсках. На героической Орловской земле мы всегда будем помнить тех, кто ценой собственной жизни выполнил боевой приказ Родины.

Неувядаемой славой покрыли себя воины-пограничники времен Великой Отечественной войны.

Нынешние стражи российской границы — достойно продолжают их славные традиции.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за личный вклад в обеспечение безопасности и охрану государственной границы Советского Союза и Российской Федерации!

Здоровья вам, счастья, мира и благополучия вашим семьям!

С праздником!

Слава воинам-пограничникам!

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков

Теги:ОрёлОрловская ОбластьгубернаторАндрей Клычков

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