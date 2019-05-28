Поздравление Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем пограничника
28.05.2019
От имени Правительства Орловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем пограничника!
Россия — государство с тысячелетней историей. Из века в век наши предки защищали и оберегали родную землю. Рубежи нашей Родины — священны и неприкосновенны.
Мы знаем это и гордимся нашими воинами-пограничниками, которые твердо и нерушимо стоят на страже спокойной и мирной жизни России.
Среди орловцев немало тех, кто в разные годы прошел нелегкую, но особо почетную службу в Пограничных войсках. На героической Орловской земле мы всегда будем помнить тех, кто ценой собственной жизни выполнил боевой приказ Родины.
Неувядаемой славой покрыли себя воины-пограничники времен Великой Отечественной войны.
Нынешние стражи российской границы — достойно продолжают их славные традиции.
Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за личный вклад в обеспечение безопасности и охрану государственной границы Советского Союза и Российской Федерации!
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия вашим семьям!
С праздником!
Слава воинам-пограничникам!
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков