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Поздравление Главного федерального инспектора по Орловской области Леонида Соломатина с Днем пограничника

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28.05.2019

Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!

Защита рубежей Отечества особая — сложная и ответственная миссия. Школу пограничных войск в разные годы прошли тысячи наших сограждан. История пограничных войск содержит немало примеров высочайшего профессионализма, героизма, мужества, бесстрашия и самоотверженности, безграничной любви и преданности Родине и своему народу, неподкупности, несгибаемой воли, высокого чувства долга, боевого товарищества и личной ответственности за порученное дело.

Наш народ всегда будет хранить память о доблести людей, которые первыми отвечают на угрозы безопасности государства в военные и мирные годы.

Под руководством Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воины-пограничники вносят свой достойный вклад в укрепление Отечества.

Дорогие друзья, боевые товарищи! В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях.

Благополучия Вам и Вашим близким!

Главный федеральный инспектор по Орловско области,

Генерал-майор Пограничной службы ФСБ России

Л.Соломатин

Теги:ОрёлОрловская Область

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