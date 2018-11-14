Повышение тарифов для пригородных автобусных маршрутов могут признать незаконным
14.11.2018
По требованию общественности соответствующую проверку проведёт прокуратура Орловской области.
Сегодня с такой просьбой в надзорное ведомство обратились участники организации «Гражданский патруль».
Стоимость проезда в маршрутках пригородного межмуниципального сообщения городского округа Орел и Орловского района изменилась 1 ноября. По новым тарифам разница между проездом по территориии Орла и за его пределами стала составлять около пяти рублей.
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