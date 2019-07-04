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  3. Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте признали незаконным в Орловской области

Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте признали незаконным в Орловской области

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04.07.2019

Такое решение вынесла комиссия регионального Управления Федеральной Антимонопольной Службы. Речь идёт о ситуации в городе Мценске, где с 1 февраля на всех автобусных маршрутах города цена на проезд возросла с 17 до 20 рублей.

Комиссия УФАС выдала трём пассажироперевозчикам города предписания «о прекращении участия в антиконкурентном соглашении». Все три перевозчика являются индивидуальными предпринимателями.

Теги:ОрёлОрловская область

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