Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте признали незаконным в Орловской области

Такое решение вынесла комиссия регионального Управления Федеральной Антимонопольной Службы. Речь идёт о ситуации в городе Мценске, где с 1 февраля на всех автобусных маршрутах города цена на проезд возросла с 17 до 20 рублей.

Комиссия УФАС выдала трём пассажироперевозчикам города предписания «о прекращении участия в антиконкурентном соглашении». Все три перевозчика являются индивидуальными предпринимателями.