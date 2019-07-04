Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте признали незаконным в Орловской области
04.07.2019
Такое решение вынесла комиссия регионального Управления Федеральной Антимонопольной Службы. Речь идёт о ситуации в городе Мценске, где с 1 февраля на всех автобусных маршрутах города цена на проезд возросла с 17 до 20 рублей.
Комиссия УФАС выдала трём пассажироперевозчикам города предписания «о прекращении участия в антиконкурентном соглашении». Все три перевозчика являются индивидуальными предпринимателями.
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