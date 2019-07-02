Потомок крепостных матери Тургенева ищет в Орле инвесторов

Сегодня в мэрии Орла на еженедельной «планёрке» Александр Петров, потомок крестьян Лобановых, принадлежавших матери Ивана Тургенева и друживших с самим писателем, выступил с предложением о реконструкции дома, где жили его предки.

«Дом Лобанова» расположен на Старо-Московской, 55. Здесь неоднократно бывал Тургенев. Кроме того, здания представляет и самостоятельную ценность, так как построено в 19 веке по проекту известного орловского архитектора Иосифа Тибо-Бриниоля.

До 2013 дом использовался как жилой. На данный момент он признан аварийным, жильцы расселены. Здание внесено в городской список объектов культурного наследия, которые сдаются в аренду на 49 лет за символическую плату в один рубль. Таким образом власти привлекают инвесторов.

В мае этого года один из таких домов (по Карачевской, 36) арендовало на 49 лет мценское ООО «ЭЙЧ ЭНД ВИ». Ещё 10 пока что никого не заинтересовали.