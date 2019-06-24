Постоянство довело орловчанина до суда

Житель Заводского района Орла дважды совершил ограбление одного и того же магазина. Это установили следствие и суд.

Первое преступление мужчина совершил 21 февраля текущего года. Орловчанин открыто похитил две бутылки коньяка. За его действиями наблюдали продавцы.

На следующий день добычей мужчины стали две бутылки виски. Грабитель, игнорируя сотрудников магазина, покинул торговую точку с «уловом», но вскоре его задержали.

Заводской районный суд признал его виновным в грабеже, так как хищения совершались открыто, и приговорил к ограничению свободы на два с половиной года. Подсудимый признал вину в полном объёме.